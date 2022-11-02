Правительство Армении за последние 4 года и 4 месяца создало 143 000 новых рабочих мест.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете 2023 года.

«Я уже говорил, что у нас по данным за октябрь — рекорд зарегистрированных рабочих мест. В Республике Армения зарегистрировано и оплачивается 691 000 рабочих мест. Речь идет о рабочих местах, где работают конкретные люди, получают зарплату и платят подоходный налог. Если зафиксировать этот показатель, то следует сказать, что количество рабочих мест в октябре 2022 года увеличилось на 143 000 по сравнению с маем 2018 года, по сравнению с сентябрем 2018 года количество рабочих мест увеличилось на 108 000», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, существенное влияние на этот показатель оказали создание возможностей, борьба с тенью и политика реформирования подоходного налога.«В большинстве случаев мы избегаем таких формулировок, иногда даже проявляем скромность, но во всех странах мира об этой ситуации говорили бы так: за 4 года и 4 месяца правительство создало 143 000 новых рабочих мест», — заключил Пашинян.