Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся итогов трехсторонней встречи, состоявшейся 31 октября в Сочи.

Как передает «Арменпресс», на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. премьер-министр подчеркнул, что в результате встречи был сделан шаг к реализации мирной повестки.«Могу ли я сказать, что в результате встречи был сделан шаг в направлении реализации мирной повестки дня? Могу сказать, что да, безусловно.

И это была очень полезная и важная встреча. Разумеется, встреча имела как открытую, так и закрытую часть. Было поднято много важных вопросов. Вы знаете, что до этой встречи в Армении были проведены определенные обсуждения, пойдет ли Республика Армения по пути урегулирования армяно-азербайджанских отношений и урегулирования нагорно-карабахской проблемы с возможным оптимальным вариантом, который существует на этом поле.

Речь была о том, насколько содержательно политика, проводимая официальными лицами, участвующими в переговорах, соответствует интересам Республики Армения и Нагорного Карабаха. Думаю, что одним из важнейших нюансов сочинской встречи стал ответ на этот вопрос. Не то, что его не было до Сочи, просто обсуждения по этому вопросу стали максимально публичными, и мы можем публично увидеть и сравнить, насколько наша политика соответствует этому видению», — подчеркнул Пашинян.