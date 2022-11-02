Коллеги из Российской Федерации предложили отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок, такой подход полностью соответствует подходу правительства Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. заявил Никол Пашинян.

«Вы знаете, что сейчас обсуждается, что есть русская и нерусская концепция, была предпринята попытка создать впечатление, что шаги правительства Республики Армения противоречат, условно говоря, российской концепции. Конечно, это не так. Я могу представить, почему. Раньше я не мог обнародовать это, потому что это, в каком-то смысле, было бы нарушением этики. Но, поскольку авторы концепций в какой-то степени сами раскрыли тонкости, я уже могу подойти к вопросу с этой точки зрения. Вы знаете, что наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, было бы правильно отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. На чем это основано? На том, что на данный момент нет объективной возможности найти взаимоприемлемый статус. Причем, надо признать, что эта ситуация не нова. Насколько политика правительства РА соответствует этому видению? Должен сказать, что она полностью и на 100 процентов соответствует», — сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, проблема Нагорного Карабаха имеет три составляющие: безопасность, права и статус армян Нагорного Карабаха.«Вы заметили, что слово «статус», как проблему сегодняшнего решения, мы попытались отложить в сторону. Потому что, мы договорились с нашими российскими коллегами, что не стоит пытаться разрешить эту тему, так как это приведет к неизбежному кризису», — заключил Пашинян.