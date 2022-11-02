Важнейшим фактором обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, пока не будут созданы надежные механизмы и гарантии, является присутствие там миротворцев Российской Федерации.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.«В ходе трехсторонних переговоров мы предложили принять решение о продлении мандата российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, на неопределенный срок, на 5, 10, 15, 20 лет.

Должен сказать, что это предложение не было принято, но мне кажется что, этот вопрос стал пунктом повестки. Хочу обратить внимание на следующий факт. Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, срок пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе продлевается автоматически. Другими словами, он может быть продлен, если одна из сторон не представит возражение за шесть месяцев до истечения срока действия. В чем же новость? Новость в следующем: продлить мандат миротворцев и зафиксировать, что институт возражения не нужен, либо преодолеть институт этого возражения и иметь присутствие миротворцев в долгосрочной перспективе», — сказал премьер-министр.