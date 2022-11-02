Премьер-министр Никол Пашинян считает важным тот факт, что в отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении заявил на совместном заседании постоянных комиссий НС во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 год.«Это может казаться очень слабым и незначительным. Мне кажется, в прошлом всегда стоял вопрос, встречаться или нет, говорить или нет, что имело большое практическое значение.

Сегодня это обстоятельство и осложнение устранено. Я думаю, что это не очень предметная, но существенная перемена. Мы последовательно будем двигаться вперед в направлении реализации мирной повестки дня», — сказал Пашинян.