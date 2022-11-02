Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 2 ноября принял главу миссии наблюдателей ЕС в Армении и в Грузии Марека Щигеля. На встрече присутствовала и глава делегации ЕС в Армении, чрезвычайный и полномочный посол Андреа Викторин.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, Армен Григорян приветствовал визит главы миссии в Армению и выразил удовлетворение результатами двустороннего сотрудничества. Секретарь СБ с уверенностью подчеркнул, что двустороннее сотрудничество может способствовать укреплению безопасности в регионе.

Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Марек Щигель выразил благодарность за содействие, оказываемое как на государственном, так и на местном уровне. Он подчеркнул высокую готовность внести свой вклад в двустороннее сотрудничество.На встрече была обсуждена деятельность гражданской миссии ЕС.