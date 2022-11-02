В 2023 году в Армении ожидаются две значительные перемены. Будут сформированы Министерство внутренних дел и Служба внешней разведки.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении заявил на совместном заседании постоянных комиссий НС во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 год.«Оба законодательных пакета в ближайшее время будут приняты правительством и направлены в Национальное собрание.

Создание службы внешней разведки считаю — чрезвычайно важным. Но, хочу сказать, что в результате многих обсуждений мы пришли к выводу, что деятельность Службы внешней разведки не должна быть в логике деятельности институтов государственного управления, иначе она потеряет смысл», — отметил премьер-министр.