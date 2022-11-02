Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента турецкого информационного агентства «Анадолу», уточнила, что в случае с возможным прохождением дороги, соединяющей Азербайджан с Нахиджеваном, по территории Армении они используют термин «маршрут», а не «коридор».

Как сообщает «Арменпресс», в ходе брифинга корреспондент агентства «Анадолу» спросил у Марии Захаровой, как Россия оценивает усилия по организации «Зангезурского коридора», который свяжет Азербайджан с Нахиджеваном.

Мария Захарова ответила: «Мы используем термин «маршрут». На встрече в Сочи обсуждался вопрос разблокирования транспортного сообщения в регионе, и была достигнута договоренность, что совместная работа будет продолжена в рамках рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран».