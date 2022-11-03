Согласно законодательству Армении, с первых же дней ноября постоянные комиссии Национального Собрания на совместных заседаниях приступили к предварительному обсуждению проекта Государственного бюджета Республики Армения на 2023 год.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по сложившейся традиции выступил перед депутатами, представив экономическую ситуацию в стране.

По его словам, темпы экономического роста позволяют экономические трудности, вызванные пандемией и войной, считать преодоленными и восстанавливать темпы экономического развития.

«Сегодня экономика Республики Армения по существу находится на подъеме. По данным за январь-сентябрь показатель экономической активности составил 14,1%. Это крайне важный показатель, позволяющий ожидать, что в этом году у нас только в плане экономики есть возможность вернуться к темпам 2019 года, и мы воспользуемся этой возможностью», — заявил Пашинян, подчеркнув важность оценки этой экономической динамики. По заверению премьера, в 2018 году подход правительства к экономике был следующим: правительство должно как можно меньше вмешиваться в экономические отношения, больше заниматься вопросами создания экономических возможностей и преодолением экономических проблем.

«И мне кажется, что сегодня мы пожинаем плоды нашей политики преодоления монополии, нашей политики ликвидации олигархии, нашей политики, направленной на обеспечение равенства всех перед законом и преодоление системной коррупции», — сказал премьер-министр, добавив, что это было заявленное действие правительства.

Глава Кабинета министров отметил также, что в этом году произошло очень важное событие с точки зрения экономического имиджа: Армения заняла 11-е место среди 100 стран по индексу экономической свободы, существенно улучшив свое положение.

Коснувшись налоговых поступлений, премьер напомнил, что их политическая сила в ходе революции дала несколько очень важных, запоминающихся и принципиальных обещаний, он сам обещал, что они увеличат доходы бюджета на 35-40 % в течение 1-2 лет. Пашинян подчеркнул, что это обещание полностью выполнено, и представил, что происходит с госбюджетом в 2022 году и что запланировано на 2023 год.

«По итогам 2022 года мы ожидаем, что налоговые поступления в бюджет превысят показатель 2018 года на 662 млрд драмов или 1,6 млрд долларов. Это превысит аналогичный показатель 2018 года на 52,6%. То есть, в ходе своей деятельности мы уже увеличили доходную часть бюджета на 52% в 2022 году по сравнению с 2018 годом. В 2023 году налоговые поступления запланированы на уровне 2 трлн 203,7 млрд драмов, что на 946 млрд драмов или на 75,1% больше налоговых доходов государственного бюджета 2018 года. Другими словами, зафиксируем, что через 4 года после революции мы увеличим доходы бюджета на 75%. Это то, что запланировано, то, что мы должны реализовать. И мы ожидаем, что бюджет текущего года будет перевыполнен примерно на 80 млрд драмов», — сказал Пашинян.

Премьер особо остановился на создании новых рабочих мест. По его словам, за последние 4 года и 4 месяца правительством создано 143 000 новых рабочих мест.

«Зарегистрировано и оплачивается 691 000 рабочих мест. Речь идет о рабочих местах, где работают конкретные люди, получают зарплату и платят подоходный налог. Если зафиксировать этот показатель, то следует сказать, что количество рабочих мест в октябре 2022 года увеличилось на 143 000 по сравнению с маем 2018 года, по сравнению с сентябрем 2018 года количество рабочих мест увеличилось на 108 000», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, существенное влияние на этот показатель оказали создание возможностей, борьба с тенью и политика реформирования подоходного налога.

В 2023 году в Армении ожидаются две значительные перемены, заявил премьер-министр: будут сформированы Министерство внутренних дел и Служба внешней разведки.

«Оба законодательных пакета в ближайшее время будут приняты правительством и направлены в Национальное Собрание. Создание службы внешней разведки считаю — чрезвычайно важным. Но хочу сказать, что в результате многих обсуждений мы пришли к выводу, что деятельность Службы внешней разведки не должна быть в логике деятельности институтов государственного управления, иначе она потеряет смысл», — отметил премьер-министр.

По его убеждению, предусмотренное проектом главного финансового документа будущего года существенное увеличение расходов на оборону и переход к профессиональной армии никоим образом не противоречат мирной повестке, принятой правительством.

«Я считаю очень важными те показатели, цели, задачи, которые у нас намечены в сфере обороны. В 2023 году по сравнению с 2018 годом расходы оборонного сектора увеличатся на 113% или 270 миллиардов драмов. Расходы на оборону в 2023 году составят 509 млрд драмов или 1,2 млрд долларов», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что правительство взяло на себя процесс реформирования армии, ряд законодательных поправок уже направлен в Национальное Собрание. Их целью является установление стандартов и стандартной заработной платы.

«Цель и смысл всего этого процесса — переход к профессиональной армии и, конечно же, повышение обороноспособности Армении. Существенное увеличение расходов на оборону и реформы, переход к профессиональной армии никоим образом не противоречат мирной повестке дня, принятой правительством», — заверил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что армия является одним из важнейших институтов государства, который должен состояться. «И у нас есть задача — иметь армию высоких стандартов. С другой стороны, это никоим образом не противоречит мирной повестке дня. Армения будет последовательно продвигать заявленную мирную повестку», — сказал премьер-министр.