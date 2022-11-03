Согласно законодательству Армении, с первых же дней ноября постоянные комиссии Национального Собрания на совместных заседаниях приступили к предварительному обсуждению проекта Государственного бюджета Республики Армения на 2023 год. В среду утром в парламенте перед депутатами выступил премьер-министр Никол Пашинян.

Выступление главы Кабинета министров можно оценить как программную речь – в ней были затронуты все актуальнейшие, злободневные вопросы, фактически, даны ответы.

Коснувшись вопроса урегулирования Карабахской проблемы, Никол Пашинян проинформировал, что коллеги из Российской Федерации предложили отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок, что полностью соответствует подходу правительства Армении.

«Вы знаете, что сейчас обсуждается: есть русская и нерусская концепции, была предпринята попытка создать впечатление, что шаги правительства Республики Армения противоречат, условно говоря, российской концепции. Конечно, это не так. Могу представить, почему. Раньше я не мог обнародовать — в каком-то смысле, это было бы нарушением этики. Но, поскольку авторы концепций в некоторой степени сами раскрыли тонкости, я уже могу подойти к вопросу с этой точки зрения. Вы знаете, что наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, было бы правильно отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. На чем это основано? На том, что на данный момент нет объективной возможности найти взаимоприемлемый статус. Причем, надо признать, что эта ситуация не нова. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что она полностью, на 100 процентов соответствует», — сказал премьер-министр.

По его словам, проблема Нагорного Карабаха имеет три составляющие: безопасность, права и статус армян Нагорного Карабаха.

«Вы заметили, что слово «статус», как проблему сегодняшнего решения, мы попытались отложить в сторону. Потому что, мы договорились с нашими российскими коллегами, что не стоит пытаться разрешить эту тему, так как это приведет к неизбежному кризису», — сказал Пашинян, далее коснувшись итогов трехсторонней встречи, состоявшейся 31 октября в Сочи и подчеркнув, что в результате встречи был сделан шаг к реализации мирной повестки.

«Могу ли я сказать, что в результате встречи был сделан шаг в направлении реализации мирной повестки дня? Да, безусловно. Это была очень полезная и важная встреча. Разумеется, она имела как открытую, так и закрытую часть. Было поднято много важных вопросов. Вы знаете, что до этой встречи в Армении были проведены определенные обсуждения, пойдет ли Армения по пути урегулирования армяно-азербайджанских отношений и урегулирования нагорно-карабахской проблемы с возможным оптимальным вариантом, который существует на этом поле. Речь шла о том, насколько содержательно политика, проводимая официальными лицами, участвующими в переговорах, соответствует интересам Республики Армения и Нагорного Карабаха. Думаю, что одним из важнейших нюансов сочинской встречи стал ответ на этот вопрос. Не то, что его не было до Сочи, просто обсуждения по этому вопросу стали максимально публичными, и мы можем публично увидеть и сравнить, насколько наша политика соответствует этому видению», — подчеркнул Пашинян.

Продолжая тему внешней политики, премьер счел важным тот факт, что в отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера. По его словам, это может казаться очень слабым и незначительным фактором, но в прошлом всегда стоял вопрос — встречаться или нет, говорить или нет, — что имело большое практическое значение. Сегодня это обстоятельство и осложнение устранено. «Я думаю, что это не очень предметная, но существенная перемена. Мы последовательно будем двигаться вперед в направлении реализации мирной повестки дня», — сказал Пашинян.

Важнейшим фактором обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, пока не будут созданы надежные механизмы и гарантии, является присутствие там миротворцев Российской Федерации, отметил далее Никол Пашинян.

«В ходе трехсторонних переговоров мы предложили принять решение о продлении мандата российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, на неопределенный срок, на 5, 10, 15, 20 лет. Должен сказать, что это предложение не было принято, но мне кажется, что этот вопрос стал пунктом повестки. Хочу обратить внимание на следующий факт. Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, срок пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе продлевается автоматически. Другими словами, он может быть продлен, если одна из сторон не представит возражение за шесть месяцев до истечения срока действия. В чем же новость? Новость в следующем: продлить мандат миротворцев и зафиксировать, что институт возражения не нужен, либо преодолеть институт этого возражения и иметь присутствие миротворцев в долгосрочной перспективе», — сказал премьер-министр.