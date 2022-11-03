Армения согласно уплаченным и поступившим в бюджет ЕАЭС таможенным платежам с середины 2021 года находится в статусе донора, то есть отдает больше, чем получает, и в ближайшее время потребуется перераспределение союзного бюджета.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Армения согласно уплаченным и поступившим в бюджет ЕАЭС таможенным платежам с середины 2021 года находится в статусе донора. То есть, мы отдаем больше, чем получаем. Идут обсуждения. На заседании ЕАЭС наш премьер-министр упомянул о том, что в ближайшее время необходимо будет пересмотреть распределение бюджета ЕАЭС. По сути, мы, будучи небольшой страной, являемся довольно крупным донором, и есть необходимость выйти на путь более справедливого распределения», — заключил Ваан Керобян.

Армения достаточно активизировала собственные программы в ЕАЭС, то есть проявляет больше инициативы, старается усилить свою роль в структуре. По оценке министра, повышение роли и репутации Армении в ЕАЭС заметно и невооруженным глазом. «Во многих вопросах предложения Армении становятся решающими. Многие прислушиваются к нашим предложениям. Наша роль в ЕАЭС все возрастает», — отметил министр.Принимаются усилия и по включению продукции армянских компаний в Евразийский реестр промышленных товаров.