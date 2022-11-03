Объем экспорта из Армении в страны ЕАЭС за 8 месяцев текущего года составил 1,1 млрд долларов, увеличившись в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«По данным Статистического комитета, за 8 месяцев 2022 года товарооборот Армении со странами ЕАЭС составил 2,778 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 74,1 %. В январе-августе 2021 года он составлял около 1,6 миллиарда долларов, в январе-августе 2022 года экспорт из РА в страны ЕАЭС составил 1,1 млрд долларов, увеличившись в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Импорт из стран ЕАЭС составил 1,67 миллиарда долларов, увеличившись на 58,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщил Керобян.

За 8 месяцев текущего года товарооборот Армении с Россией составил 2,642 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 71,7 %. При этом экспорт увеличился в 2 раза, а импорт на 55,3 %.

Увеличился товарооборот и с другими странами ЕАЭС. Министр сказал, что правительство работало над продвижением торговли с другими странами ЕАЭС. «Большая часть отношений всех стран в структуре ЕАЭС строилась с Россией, и, похоже, что она превратилась в отношения между Россией и другими странами. Мы поставили перед собой задачу активизировать отношения и с другими странами-членами ЕАЭС, сделать ЕАЭС более сбалансированным по своей структуре и товарообороту», — сказал Керобян.По его словам, перемены, зафиксированные в этом году, свидетельствуют о том, что работа, проделанная в этом направлении, уже дала определенные результаты.