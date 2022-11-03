Прямые иностранные инвестиции, осуществленные в Армении в прошлом году, составили 129,2 млрд драмов, из которых на страны ЕАЭС пришлось около 1/3, 40,1 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«В 2021 году объем притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Армении составил 204,8 млрд драмов, из них объем из стран ЕАЭС составил 32,4 млрд драмов. За тот же период прямые иностранные инвестиции составили 129,2 млрд драмов, из которых на страны ЕАЭС пришлось около 1/3, 40,1 млрд драмов», — сказал Керобян.

В первом полугодии 2022 года объем притока иностранных инвестиций в экономику Армении составил 41 млрд драмов, из них объем притока иностранных инвестиций стран ЕАЭС составил около 47 млрд драмов. То есть, притока из стран, не входящих в ЕАЭС, был отрицательным.

За тот же период объем прямых иностранных инвестиций составил 76,5 млрд драмов, из которых 57,5 млрд драмов поступило в страны ЕАЭС. Что касается отношений Армении с Евразийским банком развития, Керобян отметил, что в этом году банк с Арменией подписал несколько крупных сделок.