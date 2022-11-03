Международный валютный фонд поддержит экономический план правительства Армении, чтобы страна могла добиться экономического роста, основанного на инвестициях и экспорте, при сохранении макроэкономической, фискальной и финансовой стабильности.

Как сообщает «Арменпресс», Международный валютный фонд распространил сообщение, в котором говорится, что достигнута договоренность с Арменией о подписании трехлетнего соглашения, которое еще подлежит утверждению исполнительным советом Международного валютного фонда. Ожидается, что дело будет рассмотрено в декабре 2022 года.

Отмечается, что по запросу властей Армении группа сотрудников Международного валютного фонда находилась в Ереване с 26 сентября по 6 октября 2022 года для изучения трехлетней экономической программы. После состоявшихся в Армении встреч и обсуждений глава делегации МВФ Ива Петрова, прибывшая в Армению, сообщила, что Армения и Международный валютный фонд достигли договоренности по соглашению, которое предполагает выделение около 165,6 млн для содействия экономической программе, направленной на обеспечение макроэкономической, фискальной и финансовой стабильности.

Международный валютный фонд экономический рост Армении в 2022 году прогнозирует на уровне 11 % за счет притока иностранных доходов, капитала и рабочей силы. Также отмечается, что укрепление драма привело к снижению государственного долга страны, который по итогам текущего года составит 51 % от ВВП, тогда как в 2021 году госдолг составлял 60,3 % от ВВП.Но, в то же время, в 2023 году ожидается замедление экономического роста и его сохранение в диапазоне 4-5 % в среднесрочной перспективе.