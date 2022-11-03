Акба Банк первым в Армении представил новое инновационное решение, превращающее телефон Android в POS-терминал, принимающий безналичные платежи с возможностью NFC. Приложение банка Acba SoftPOS принимает платежи бесконтактными платежными картами ArCa, Visa, Master, AMEX, МИР, а также со смартфонов и смартчасов. Юридические лица могут скачать приложение Acba SoftPOS из Google Play. Смартфон должен иметь функцию NFC.

Технология — это «карманный инструмент», особенно для малого и среднего бизнеса. Например, курьеры смогут принимать оплату сразу со смартфона вместо того, чтобы носить с собой большие устройства.

«Приложение Acba SoftPOS основано на технологии Tap to Phone. Оно позволяет всего несколькими нажатиями превратить ваш Android-смартфон в платежный терминал. Внедрением приложения Acba SoftPOS мы стремились решить задачи представителей бизнеса, в частности, предоставить возможность ресторанам, службам доставки, такси, торговым точкам принимать платежи в любом месте и в любое время. Внедрением этой технологии мы даем возможность развивать и распространять безналичные платежи по Армении. Это возможность достижения поставленных перед нами задач в рамках цифровой трансформации страны», — отметил начальник отдела цифрового бизнеса Акба Банка Артур Карчикян.

«Приложение имеет все возможности традиционных POS-терминалов. Банк предоставляет пароль для индивидуального использования, после ввода которого в приложение телефон будет готов к приему платежей», — представил начальник отдела обслуживания POS-терминалов банка Артак Тадевосян.

Акба Банк продолжает способствовать распространению безналичных расчетов в Армении, внедряя цифровые платежные инструменты. Быстрый и удобный Acba SoftPOS будет способствовать развитию в стране бизнес экосистемы.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.