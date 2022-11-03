В госбюджете на 2023 год на реализацию программ субсидирования в областях намечено выделить 22 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По сравнению с 2018 годом мы десятикратно увеличили финансирование программ субсидирования. В 2018 году мы выделили 2,5 млрд драмов, в 2019 году — 6,4 млрд драмов, в 2020 году — 14 млрд драмов, в 2021 году — 12,3 млрд драмов, в 2022 году — 18 млрд драмов», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что за 4 года в области было инвестировано 100 миллионов долларов.

«Мы максимально должны развить этот инструмент и сделать его максимально эффективным», — отметил Пашинян.Программы субсидирования в основном направлены на капитальные вложения в общинах: благоустройство улиц, парков, детских площадок, строительство и ремонт общественных строений, домов культуры, детских садов, залов для проведения мероприятий, строительство, водопроводов и ночного освещения, газификацию жилых массивов и на энергосберегающие мероприятия.