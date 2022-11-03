В Национальном Собрании Армении 2 ноября состоялось выездное заседание постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Заседание комиссии открыл председатель НС Армении Ален Симонян.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя участников заседания, Ален Симонян, в частности, отметил: «В последние годы председательство в комиссии было доверено мне, и могу подтвердить, что совместная работа была динамичной и конструктивной. Деятельность комиссии приобрела положительную динамику в решении вопросов повестки дня государств-членов ОДКБ, что крайне важно для обеспечения безопасности и открытого парламентского общения».

Спикер НС подчеркнул, что армянская делегация активно и последовательно работает в рамках постоянной комиссии и дает экспертные оценки представленным документам.

«Наша общая задача — выработка мер по противодействию вызовам и угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также создание условий для обеспечения парламентского взаимодействия в сфере внешней политики и безопасности», — отметил Симонян.

Выразив благодарность за совместную работу, он отметил, что Национальное Собрание Армении предлагает кандидатуру вице-спикера НС Акопа Аршакяна на должность председателя Комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, выразив надежду, что присутствующие поддержат его предложение.

Акоп Аршакян сроком на три года избран председателем Комиссии, заместителем — первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Выступая с речью о реализации приоритетов председательства Армении в организации, Акоп Аршакян подробно остановился на реализации приоритетов председательства Армении в ОДКБ в 2021-2022 гг. Было отмечено, что, начав председательство, Армения поставила в приоритет задачу модернизации механизмов кризисного реагирования, мониторинга, прогнозирования и предотвращения кризисных ситуаций.

Армения, по его словам, уделяет особое внимание углублению внешнеполитической координации и взаимопомощи в выработке согласованных подходов к международным и региональным вопросам. Еще одним приоритетом Республики Армения является дальнейшее развитие войск ОДКБ. А поддержание мира и обеспечение международной и региональной безопасности являются наиболее актуальными проблемами для всего человечества.

«На фоне конструктивного намерения Армении урегулировать отношения с Азербайджаном не прекращаются провокационные действия и воинственные заявления Баку, где угрозы применения силы сменяются неприкрытыми агрессивными амбициями в отношении суверенной, международно признанной территории Республики Армения. Сентябрьская военная агрессия Азербайджана является грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, пренебрежением основополагающими нормами международного права, с непредсказуемыми широкомасштабными последствиями, подрывающими региональную безопасность», — добавил он.

По словам Акопа Аршакяна, в контексте предотвращения новых атак со стороны Азербайджана особая роль отводится прямой и четкой реакции международных партнеров на провокационные заявления Баку. «В этом контексте мы призываем наших партнеров по Парламентской ассамблее ОДКБ четко и конкретно отреагировать на агрессию Азербайджана, нарушающую мир и безопасность на Южном Кавказе. Кстати, это сделали ряд международных партнеров Армении, не входящих в ОДКБ. Необходимы действенные шаги для поддержки усилий мирового сообщества по предотвращению подобных действий, а также безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения», — сказал вице-спикер НС.

Еще более конкретизировал эту тему председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян. Он предложил в формате ОДКБ выступить с политическим заявлением с осуждением и констатацией, что Азербайджан является нарушителем трехстороннего заявления и режима прекращения огня, а также указанием Баку в качестве агрессора. Он подчеркнул важность принятия на заседании Совета коллективной безопасности решения о необходимости принятия мер в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности и оказании срочной военно-технической помощи Армении. Андраник Кочарян счел необходимым, чтобы ОДКБ оказала гуманитарную помощь, в том числе в вопросе возвращения всех военнопленных и других насильственно удерживаемых лиц.

Следующее заседание постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству состоится весной 2023 года.