Уровень воды озера Севан по сравнению с 1 ноября прошлого года ниже на 13 сантиметров. Как сообщили в Службе «Армгидромет» МЧС Армении, по состоянию на 1 ноября 2022 года уровень воды озера Севан зафиксирован на отметке 1 900 метров 38 сантиметров над уровнем моря, прошлогодняя отметка была на уровне — 1 900 метров 51 сантиметр.

За май-сентябрь 2022 года из озера Севан для ирригационных работ было выпущено 165 миллионов 63 000 кубометров воды, по тоннельному водоводу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 157 миллионов 553 000 кубометров воды.