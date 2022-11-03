Армения в следующем году может добиться определенного прогресса в контексте диалога по упрощению визового режима со странами ЕС.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по обсуждению проекта государственного бюджета на 2023 год заявил замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос депутата от фракции ГД Соны Казарян об упрощении визового диалога.

Замминистра отметил, что они обсудили этот вопрос, представили ситуацию и проблемы.

«Этот вопрос остается в нашей повестке дня. В последний раз он обсуждался на заседании Комитета по сотрудничеству. В последнее время на моих рабочих встречах также была готовность поднимать этот вопрос. Ситуация все еще не очень легкая. Но, на мой взгляд, в течение следующего года в этом вопросе мы сможем добиться определенного прогресса», — отметил Паруйр Ованнисян.Соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС и Соглашение между Арменией и ЕС о реадмиссии лиц, проживающих без разрешений, вступили в силу 1 января 2014 года. Для мониринга выполнения этих соглашений созданы совместные комитеты РА-ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии.