Армянские спортсмены впечатляюще выступают на 51-м чемпионате мира по спортивной гимнастике в английском Ливерпуле. Четверо из пяти представителей нашей страны пробились в финалы отдельных упражнений, установив таким образом национальный рекорд. А бронзовый призер Олимпийских игр Артур Давтян по итогам квалификации возглавляет турнирную таблицу своей коронной дисциплины — опорных прыжков. Словом, есть все предпосылки к тому, что наши ребята вернутся из Туманного Альбиона не с пустыми руками.

Впервые в истории сразу 5 армянских гимнастов получили право участия в чемпионате мира. Прежде у нас было максимум три участника. Таким образом, свой первый рекорд на нынешнем первенстве отечественная сборная установила еще до старта соревнований. Второй — был сотворен уже в ходе чемпионата. Четверо наших соотечественников пробились в финалы своих упражнений, побив рекорд 2018 года — три финалиста. Теперь вот ждем рекорда по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира. Надеюсь, дождемся. А пока предлагаем ознакомиться с квалификационными результатами наших гимнастов и комментарием главного тренера мужской национальной сборной Армении, который он дал корреспонденту «РА» прямо из Ливерпуля.

И так, Артур Давтян реально претендует на то, чтобы завоевать свою первую медаль чемпионата мира. На данный момент ее дальний блеск похож на золотой. В упражнении «опорный прыжок» 30-летний ереванец, набрав 14,900 очков, идет на первом месте. Он всего на 0,051 балла опережает идущего вторым филиппинца Эдриэля Карлоса Юло, однако оба прыжка Артура котируются одинаково высоко, а у его преследователя хорош только второй прыжок. Остальные шестеро финалистов по очкам заметно уступают двум лидерам. Напомним, что Давтян на Олимпиаде прошлого года завоевал бронзовую медаль по опорным прыжкам, в 2019 году становился победителем Европейских игр в этой же дисциплине, был чемпионом Европы 2021 года в упражнении на коне, серебряным и бронзовым медалистом континентального первенства по опорным прыжкам.

Cвои позиции в упражнении на коне прочно удерживает заслуженный ветеран сборной Армении, двукратный чемпион Европы (2016, 2022), серебряный (2015) и бронзовый (2011, 2012, 2017) призер континентальных первенств, бронзовый медалист чемпионата мира-2015 Арутюн Мердинян. В Ливерпуле 38-летний гимнаст идет пока на пятом месте среди восьми финалистов (14,700 очков). По баллам он заметно уступает опережающим его гимнастам, однако упражнение на коне является одной из самых непредсказуемых гимнастических дисциплин, в котором все неожиданно может перевернуться с ног на голову.

В упражнении на кольцах у нас два финалиста — опытнейший Ваагн Давтян и молодой Артур Аветисян. Пока наивысшим достижением 34-летнего Давтяна на чемпионатах мира было 6 место (2018). Однако нынешний сезон складывается для столичного гимнаста весьма удачно — в упражнении на кольцах он победил на этапах Кубка мира в Каире и Дохе, занял второе место в немецком Котбусе, а также зарегистрировал именной элемент. Давтян становился также серебряным (2016) и бронзовым (2019) призером чемпионатов Европы, был призером соревнований на Кубок мира (2016, 2019).

В Ливерпуле Ваагн пробился в финал с пятого места (14,566 очков). При этом лидерам — британцу Кортни Таллоху, китайцу Цзоу Цзинъюаню и турку Адему Асилу — он уступает всего 0,1 балл. Идущий на четвертом месте по итогам квалификации другой китаец Вы Хао имеет в активе 14,633 балла. Седьмой результат в этом упражнении имеет Артур Аветисян (14,466). Ему всего 24 года. В чемпионате мира выступает впервые. В этом году Артур завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Дохе. Он занимал также второе место на чемпионате Европы-2016 и был бронзовым призером этапа Кубка мира-2019 в Котбусе.

Из участвующих в нынешнем чемпионате мира армянских гимнастов в финал не пробился только 20-летний Гагик Хачикян — еще один наш дебютант этого соревнования, которому пока нечем похвастаться в соревнованиях взрослых. Гагик — единственный из представителей нашей страны выступал по программе многоборья (то есть, во всех шести упражнениях) и, набрав в сумме 74,366 очков, занял 65 место среди 86 участников. Напомним, что в финале многоборья выступают 24 лучших.

Наставник сборной Армении Акоп Серобян в беседе с нашим корреспондентом признался, что считает выступления своих подопечных отличным. «Считаю, что в квалификации наши парни выступили просто отлично. По большому счету у нас вполне могло быть и пять финалистов. Артур Давтян имеет весьма высокие шансы на победу в опорных прыжках. Все четверо наших гимнастов, вышедших в финал, выступили в пределах своих возможностей: больше этого они не могли сделать. Перед стартом сказал своим ребятам: просто выполните упражнение так, как вы можете. В этом случае я не стану упрекать вас, даже, если займете 100-е место. К счастью, у нас все получилось прекрасно и я очень доволен. Дай Бог, посмотрим, как сложится финал»,- сказал опытный специалист.

Оценивая выступления отдельных спортсменов, Акоп Серобян заметил, что Ваагн Давтян отстает от лидеров всего на 0,1 очко: «Это всего лишь лишний шажок, который он по невнимательности сделал по завершении упражнения. Ваагн еще легко отделался: несколько известных гимнастов вообще, допустив грубые ошибки, не пробились в финал. Но дело в том, что коэффициент сложности упражнения Ваагна несколько ниже, чем у его основных конкурентов. Однако, мы сделали ставку на чистоту выполнения элементов и это пока срабатывает. В финале менять что-либо не будем.

Весьма приятное впечатление произвел дебютировавший в чемпионатах мира Артур Аветисян, который в один момент был в опасной зоне, но все же сохранил седьмую позицию, так как остальные участники не смогли опередить его. Он все сделал идеально и получил очень хорошие оценки в условиях чрезвычайно строгого судейства.

Наш облысевший ветеран, как мы ласково называем Арутюна Мердиняна, все сделал наилучшим образом. Сложность его упражнения мы также не будем менять, однако два элемента, возможно, поменяем, чтобы повысить результат на 0,2-0,5 баллов».

Чего не хватило Хачикяну? На этот вопрос, как выяснилось, у тренера пока нет ответа. «Мы пока пытаемся понять что именно происходит с парнем, почему, имея столь высокий потенциал, он никак не может реализовать его. Гимнаст с такими возможностями должен быть одним из основных кандидатов на выступление в финале, однако пока во всех крупных соревнованиях ему никак не удается пробиться в число 24 финалистов. Возможно, проблема психологического характера: попробуем разобраться. Он — парень молчаливый и очень трудно добиться от него внятного объяснения происходящего. Гагику еще 20 лет и, наверно, нужно время для того, чтобы он наконец преодолел этот психологический барьер. Факт в том, что за полчаса до соревнований, на репетиции, он все делает отлично, а в ходе соревнований затрудняется повторить то же самое. Кстати, он не падал во время выступлений, не опозорился, просто некоторые детали выполнил не так, как мы ожидали от него. Его коронная дисциплина — упражнение на коне, в котором мы нацелены на выход в финал. В остальных упражнениях он в целом справился»,- подчеркнул главный тренер сборной.

Говоря об ожиданиях от финалов, намеченных на 5 и 6 ноября, Акоп Серобян отметил: «В гимнастике возможно все: лидер может резко опуститься на 8-е место и, наоборот, спортсмен, занимающий по итогам квалификации 8-е место, может стать чемпионом. Таких примеров немало. Однако шансы Артура Давтяна на победу чрезвычайно высоки. Об этом знают все, в том числе и его соперники. Мы уже чувствуем вкус победы. Ему остается только повторить то, что он уже сделал. К слову, английский гимнаст, ставший чемпионом Европы при равенстве очков с Артуром, на этот раз оказался за бортом финала. Словом, мы надеемся на удачное выступление».

По словам нашего собеседника, армянские гимнасты настроены решительно перед финалом, настроение у всех высокое. Тренера беспокоит только то, что у Артура Давтяна вновь появились боли в колене. В целом, как говорил в свое время один известный телевизионный целитель, настрой в команде позитивный.