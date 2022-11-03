Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян подвел итоги своей деятельности, обобщил достижения и задачи.

Как передает корреспондент «Арменпресс», на пресс-конференции, состоявшейся 3 ноября, Артак Бегларян сказал, что следует учитывать, что он приступил к исполнению обязанностей на непростой должности государственного министра Республики Арцах 1 июня 2021 года, в поствоенный период. «Сегодня мы все еще находимся в кризисной ситуации. Я не сказал бы, что государственная система была готова к этому кризису. В течение этих двух лет были проведены масштабные восстановительные работы: инфраструктурные, социальные программы, которые сохранили жизнь жителей Республики Арцах в определенных стабильных условиях. Конечно, за этот период у нас было немало и программных успехов и упущений. Но надо учитывать, что работала вся государственная система, могу также отметить, что у нас была достаточно серьезная проблема доверия населения к государственным органам и к должностным лицам, что, конечно, из-за внешних факторов намного больше проявилось после войны», — сказал Артак Бегларян.

По его словам, за время его пребывания на должности были решены системные проблемы. «Я изучал методы управления в процессе, затем, опираясь на опыт, повысил эффективность и своей работы и работы своих коллег. Я не относился к проблемам как к конкретным, индивидуальным проблемам, а ставил их, регламентировал их правилами и законами. Я создал нормативную базу, и система начала эффективно работать», — отметил Артак Бегларян, добавив, что успехи были зафиксированы, в частности, в жилищном обеспечении, строительстве и социальной сфере, они продолжаются до сих пор.«Мы ввели институт социального работника, у нас были некоторые успехи в плане переобучения, но в этом, мне кажется, у нас есть большие пробелы, потому что в государственной системе существует проблема управленческих способностей. К сожалению, у нас нет нормальной системы образования. Мы надеемся, что в ближайшем будущем нас ждет серьезный успех. Есть и коренные проблемы с точки зрения повышения эффективности управления», — уточнил Бегларян, посчитав пробелом то, что сфера образования еще не вышла на стадию стратегического развития.