В 2023 году Армения в ряде стран откроет дипломатические представительства: посольства, консульства, дипмиссии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«В 2023 году в ряде стран мы намерены открыть диппредставительства. На данный момент планируем открыть посольство в Уругвае и генеральное консульство в Тавризе в Исламской Республики Иран», — сказал Мирзоян.

Недавно Иран открыл генеральное консульство в Капане, и уже давно была достигнута договоренность, что и Армения откроет консульство в Тавризе.

Что касается открытия посольства в Уругвае, министр напомнил, что эта договоренность была достигнута во время визита министра иностранных дел Уругвая в Армению в прошлом году. «Наличие посольства в Уругвае даст нам возможность на этой платформе установить отношения со странами Латинской Америки», — отметил Мирзоян.

На данный момент Армения также планирует открыть и диппредставительства. На Кипре оно будет действовать при посольстве Армении в Греции, в Сербии, в Белграде при посольстве Армении в Чехии. Министр иностранных дел упомянул о традиционных теплых отношениях между Арменией и Кипром, отметив, что для многих может показаться странным, что этого представительства до сих пор не было на Кипре. Министр видит перспективы развития отношений и с Сербией, Сербия открыла посольство в Ереване, Армения на основе взаимности откроет в Сербии диппредставительство.«Мы также откроем консульство во Владикавказе, РФ. Проблемы, связанные с Верхним Ларсом, сыграли немалую роль в этом решении», — заключил Мирзоян.