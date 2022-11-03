Через несколько дней в США состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов.

Мирзоян отметил, что есть центры, заинтересованные в продолжении армяно-азербайджанских переговоров. Армения конструктивно участвует в этих переговорах на различных площадках. Несколько дней назад в Сочи встретились лидеры Армении, России и Азербайджана.«Через несколько дней я выезжаю в Вашингтон. Там состоится встреча между мной, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном», — сказал он.