В процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией есть прогресс, диалог продолжается.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов.

«Известно, что этот процесс идет без предусловий, но в то же время, турецкая сторона постоянно увязывает его с нормализацией отношений с Азербайджаном, что в некотором роде само по себе напоминает предусловие. Однако параллельно с этими заявлениями есть и вполне конкретные обсуждения, в первую очередь, на уровне спецпредставителей, есть и за пределами, с определенным вовлечением профессионалов», — сказал Мирзоян.

Глава МИД сообщил, что речь о нескольких конкретных шагах, в том числе об открытии границы для лиц с дипломатическими паспортами, а также об открытии границы для граждан третьих стран.«Могу сказать, что прогресс есть, диалог продолжается. Также могу сказать, что жду и надеюсь, что в ближайшее время будут положительные результаты», — заключил Мирзоян.