По всем направлениям переговоров с Азербайджаном Армения сталкивается с его максималистской позицией.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

«Я могу констатировать две вещи: одну хорошую и другую — плохую. Плохо то, что по всем направлениям переговоров с Азербайджаном Армения сталкивается с его максималистской позицией. У меня сложилось впечатление, что Азербайджан, с учетом своих военных успехов, теперь может диктовать Армении какие-то условия. Конечно, это не может быть реальностью. И таким образом не может быть достигнут долгосрочный, всеобъемлющий и стабильный мир», — сказал Мирзоян.

Он выразил надежду, что Азербайджан со временем поймет это.

«И если Азербайджан желает, заинтересован в стабильном мире на Южном Кавказе, то и он в некоторых вопросах должен признать, что односторонних выгодных решений не бывает», — сказал глава МИД.

По словам Мирзояна, это не сработает, это не будет долгосрочным миром.

Коснувшись хорошей констатации, министр иностранных дел отметил, что есть четкое внимание международного сообщества в связи с имеющимися в отношениях проблемами. «Когда мы проводим временной анализ, мы видим, что это внимание в настоящее время возрастает все больше и больше. Особенно после азербайджанской агрессии 13-14 сентября, международное сообщество направило Азербайджану очень четкий сигнал о том, что применение силы, угроза применения силы не может быть способом решения вопросов», — сказал министр.Мирзоян выразил надежду, что этот сигнал будет понят в Азербайджане, есть правила, границы, которые нельзя переходить. По словам Мирзояна, это послание международного сообщества.