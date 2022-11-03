Вопрос разблокирования региональной экономической и транспортной инфраструктур является одним из основных направлений переговоров и очень важной частью всеобъемлющего урегулирования.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов.

«Проблема разблокирования региональной экономической и транспортной инфраструктур является одним из основных направлений переговоров и очень важной частью всеобъемлющего урегулирования», — сказал глава МИД.

Он посоветовал для получения более подробной информации по этим вопросам обращаться к вице-премьеру Мгеру Григоряну.

«Однако должен признать, что последние встречи и заявления говорят о том, что ни у кого не вызывает сомнений, что дороги и транспортные инфраструктуры, которые будут разблокированы или вновь построены, будут полностью находиться под суверенитетом и территориальной целостностью стран, по территории которых они проходят», — сказал Мирзоян.Остальные детали, по словам министра, пока обсуждаются. «Могу констатировать конструктивность армянской стороны, и неконструктивность азербайджанской и других возможных заинтересованных сторон», — заключил глава МИД.