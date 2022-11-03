Депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо приложит все возможные усилия для доработки доклада по Армении, который в ближайшее время будет представлен в Европарламенте.

Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Кастальдо отметил, что примет во внимание информацию, собранную в ходе миссии по установлению фактов в Армении.

«Парламент не может пропустить часть зверств, совершенных Азербайджаном. Я уверен, что мы сможем переработать этот проект и добиться поставленной цели», — сказал он.

Член Европарламента отметил, что Азербайджан фактически оккупировал некоторые части суверенной территории Республики Армения. «Относительно этих атак Европейский парламент может сделать только политическое заявление. У нас нет полномочий вводить санкции, мы можем только обращаться к властям и требовать соответствующих действий, но у нас нет рычагов принуждения», — сказал он.

Коснувшись вопроса о статусе Арцаха, депутат подчеркнул, что решение вопроса о статусе Арцаха должен дать народ Арцаха, и его нельзя навязывать путем дипломатического шантажа.