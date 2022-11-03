Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил с речью на 10-м заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

Арменпресс приводит перевод выступления Армена Григоряна, которое выложено на сайте Совета безопасности на армянском языке:

“Уважаемые коллеги,

Прежде чем перейти к своему выступлению, хочу поблагодарить секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева за приглашение принять участие в сегодняшней встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

Завтра в Российской Федерации отмечается День народного единства, по случаю которого поздравляю Николая Патрушева и в его лице весь российский народ, желаю мира и благополучия.

Уважаемые коллеги,

В повестке нашей сегодняшней встречи вопрос «Вызовы и угрозы международной безопасности в современных условиях», и в его рамках хотелось бы затронуть вопросы безопасности Южного Кавказа и, в частности, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Причиной актуальности этого вопроса для нас является военная агрессия, осуществленная Азербайджаном против Армении 13 сентября текущего года.

Хочу особо отметить, что это был не пограничный инцидент или пограничное столкновение, как пытались представить некоторые силы, а широкомасштабное вторжение на суверенную территорию Республики Армения с применением тяжелой артиллерии, РСЗО и боевых беспилотников. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов и общин в глубине суверенной территории Армении, в том числе города Горис, Джермук, Варденис, Капан.

Благодаря упорному и героическому сопротивлению Вооруженных сил Республики Армения и реакции наших партнеров наступление Азербайджана было остановлено, но военно-политическая обстановка остается напряженной.

Эта агрессия Азербайджана обсуждалась в Совете Безопасности ООН, большинство членов которого осудили незаконные военные действия Азербайджана. Агрессия была также широко осуждена международным сообществом.

Объектами азербайджанской агрессии были мирное гражданское население и жизненно важные гражданские инфраструктуры. Общее количество лиц, временно перемещенных из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении в безопасные места, составило более 7600 человек, в основном женщины и старики, а также 1437 детей и 99 инвалидов.

Частично или полностью разрушено около 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение. Повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи и 4 частных автомобиля. Также обстрелу подверглось Кечутское водохранилище к югу от курортного города Джермук.

В результате агрессии число жертв превысило 210 человек, из них 3 гражданских лица. 2 человека считаются пропавшими без вести. Ранения получили 293 военнослужащих и 8 мирных жителей. Наряду с этим азербайджанская сторона распространила шокирующие видеозаписи пыток пленных, нанесения телесных повреждений, внесудебных расправ над армянскими военнопленными, в том числе женщинами, убийств, а также унижающего достоинство обращения с телами погибших.

Должен отметить, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана не только сохраняется, но и остается достаточно высоким: практически каждый день азербайджанская сторона устраивает очередную провокацию, нарушает режим прекращения огня на границе, обвиняя в этом армянскую сторону.

Хотел бы также подчеркнуть, что с мая 2021 года не устранены последствия агрессии азербайджанской стороны против суверенной территории Республики Армения, а вооруженные силы Азербайджана продолжают незаконно контролировать десятки квадратных километров территории нашей страны.

Уважаемые коллеги,

В настоящее время Республика Армения прилагает усилия для нормализации отношений с Азербайджаном. Важное значение в процессе урегулирования имеет работа комиссий по демаркации границы и пограничной безопасности, формирование которых было согласовано 26 ноября 2021 года в ходе трехсторонней встречи президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи.

Два заседания комиссий уже состоялись, а третье планируется провести в ближайшие дни.

В этом процессе значительную роль играют основополагающие документы Содружества Независимых Государств и Организации Объединенных Наций. В частности, в первые дни создания СНГ, 21 декабря 1991 года, была принята Алма-Атинская декларация, которой наши государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Буквально пару дней назад, 31 октября, по итогам состоявшейся в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России было принято заявление, согласно которому стороны «договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.».

По итогам состоявшейся 6 октября в Праге встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договоренность, согласно которой в процессе делимитации границы стороны примут за основу документы СНГ и ООН, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе Арменией и Азербайджаном.

Признание этого факта крайне важно для обеспечения стабильности и безопасности не только на армяно-азербайджанской границе, но и на всем пространстве СНГ.

Мы подчеркиваем необходимость создания комиссий по делимитации и безопасности границ. Однако это не означает, что границ нет вовсе, как иногда пытаются представить.

Утверждения о том, что границ не существует, очень опасно и безответственно. Оно размывает такие фундаментальные понятия, как суверенитет, территориальная целостность, и открывает путь к агрессивным действиям.

Существующие документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что армяно-азербайджанская граница была демаркирована еще во времена СССР. Следовательно, произошло вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, и эти войска должны покинуть территорию Армении.

Уважаемые участники встречи!

В контексте разблокирования транспортных коммуникаций в регионе также хочу отметить, что азербайджанская сторона постоянно поднимает вопрос об открытии, как говорится, «транспортного коридора» через территорию Армении. Позиция Республики Армения по этому вопросу не изменилась. По логике коридора на территории Армении не может быть автомобильного или транспортного маршрута. Я неоднократно заявлял об этом и хотел бы еще раз подчеркнуть, что в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также в указе президента Российская Федерация Владимир Владимирович Путин №695 от 10 ноября 2020 года «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» нет упоминания ни о каких коридорах. Поэтому считаем неприемлемым произвольное и не соответствующее действительности толкование достигнутых договоренностей.

В то же время мы заинтересованы в реальном решении вопроса разблокирования коммуникаций в регионе и поддерживаем деятельность трехсторонней Рабочей группы, созданной под совместным председательством вице-премьер-министров Республики Армения, Республики Азербайджана и Российской Федерации. Деятельность этой рабочей группы обусловлена тем, что восстанавливаемые и строящиеся транспортные инфраструктуры должны функционировать под полным суверенитетом государств и в рамках национального законодательства того государства, через которое они проходят. Исходя из этого, Республика Армения готова в кратчайшие сроки открыть дороги. Более того, проект решения правительства Армении об открытии трех контрольно-пропускных пунктов для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой давно находится в официальном обращении.

Однако, как мы видим, азербайджанская сторона не заинтересована в реальном решении вопроса в таком конструктивном ключе и продолжает выдвигать неприемлемый для Армении «коридорный» вариант решения. Одним словом, очень сложно вести диалог и договариваться с теми, кто не имеет никакого желания вести диалог и преследует совсем иные цели.

Уважаемые коллеги,

В контексте вышеизложенного хочу обратить ваше внимание на то, что речь идет об открытии всех коммуникаций в регионе, а иногда игнорируется или не упоминается тот факт, что согласно пункту 9 заявления лидеров Армения, Россия и Азербайджан от 9 ноября 2020 года, цитирую: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе». T.e. должны быть открыты коммуникации не только для Азербайджана, но и для Армении.

T.e. это не путь с односторонним движением, а всеобъемлющий процесс, от которого должны выиграть все стороны. В частности, Армения заинтересована в использовании каналов связи и коммуникаций, проходящих через территорию Азербайджана, с целью осуществления грузоперевозок в обоих направлениях.

Уважаемые коллеги,

Уважаемый Николай Платонович,

В заключение хотелось бы еще раз поблагодарить российскую сторону за теплый прием и гостеприимство и пожелать всем хорошего дня и плодотворной работы.

Спасибо за внимание”.