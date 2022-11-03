С 23 декабря, 2022 авиакомпания «Победа» начнет выполнение полетов по направлению Москва- Гюмри -Москва с частотой полетов четыре раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям из Международного аэропорта Внуково в Международный аэропорт Ширак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Армения» Международные аэропорты», по вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации можно посетить сайт авиакомпании www.pobeda.aero, либо связаться с местными туристическими агентствами.