На полях 10-го заседания секретарей советов безопасности государств-участников СНГ секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Секретарь Совета безопасности Армении представил крупномасштабную агрессию, предпринятую Азербайджаном против суверенной территории Армении 13 сентября, ее последствия и подчеркнул, что это был не пограничный инцидент, а широкомасштабное вторжение на суверенную территорию Республики Армения.

Секретарь Совета Российской Федерации подчеркнул необходимость достижения мира в регионе.

Стороны также коснулись перспективы эффективного сотрудничества между аппарата Советов безопасности двух государств.