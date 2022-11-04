В Армении с июля 2023 года планируется минимальную пенсию повысить до 36 000 драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год сообщил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

«Прогнозы на 2023 год учитывают основные показатели сферы пенсионного обеспечения, суммы, увеличенные с 1 сентября 2022 года и запланированное в течение 2023 года их увеличение, а также реформы, проведенные в пенсионном законодательстве. В частности, в прогнозах за основу были взяты следующие показатели: размер минимальной пенсии — 31 000 драмов вместо 28 000 600 драмов до 1 сентября 2022 года, с июля 2023 года планируется повысить до 36 000 драмов. Для расчета трудовой пенсии размер базовой пенсии 21 000 драмов 2022 года вместо 18 000 драмов в июле планируется повысить до 36 000 драмов, установив с июля 2023 года оплату одного года трудового стажа в размере 525 драмов вместо нынешних 500 драмов», — представил Мкртчян. Планируется, что с июля 2023 года среднемесячный размер трудовой пенсии составит около 50 000 драмов вместо 46 500 драмов. Среднемесячный размер военной пенсии с июля 2023 года составит около 89 000 драмов вместо 80 900 драмов.