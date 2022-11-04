НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и приветствует усилия Евросоюза в этом направлении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Хорошая новость: наши партнеры обсуждают вопрос делимитации границы, что необходимо для повышения уровня безопасности на местах. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и приветствует усилия ЕС в этом направлении, в том числе проведение этой встречи», — написал Коломина, поделившись постом генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино о третьей встрече пограничных комиссий Армении и Азербайджана в Брюсселе.3 ноября в Брюсселе состоялось третье заседание Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. С целью формирования правовых рамок совместной деятельности комиссий, стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.