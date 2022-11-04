5 ноября ГНКО «Озеленение и охрана окружающей среды» мэрии Еревана в Цицернакаберде и Сараландже на площади в 10 га проведет посадку деревьев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила мэрия, подчеркнув, что реализуется беспрецедентная программа, создается лес-питомник.

Была проведена санитарная обрезка существующих деревьев и были вырыты ямы для посадки деревьев. Будет высажено около 5 000 деревьев и 3 000 кустарников.

В посадке деревьев участие примут мэр Еревана Грачья Саркисян, первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян, заместители мэра Еревана и члены правительства.Посадка деревьев начнется с правой стороны Спортивно-концертного комплекса с 10:30.