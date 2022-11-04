Нижняя палата Парламента Испании, Конгресс депутатов, в знак солидарности с Арменией, 3 ноября не ратифицировала подписанное с Азербайджаном международное соглашение.

В разговоре с «Арменпресс» депутат испанского парламента Джон Иньярриту сообщил, что соглашение, подписанное в Мадриде в декабре 2021 года, подразумевает обмен секретной информацией с Азербайджаном и защиту этой информации.

В результате голосования депутатов соглашение не было ратифицировано 174 голосами против и 132 голосами за.

До голосования, в ходе обсуждения соглашения, Иньярриту подписание такого соглашения назвал «абсурдом», особенно в этот момент, когда «агрессивный Азербайджан в сентябре напал на Республику Армения, оккупировав несколько квадратных километров территории Армении. Азербайджанский режим коррумпирован, агрессивен и нетерпим к инакомыслящим» — отметил Иньярриту, подчеркнув факт нарушений свободы слова и прав человека в этой стране и большое количество политзаключенных.Другой депутат, Марта Росик, осудила правительство Испании за молчание в отношении агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха. Она подвергла критике и тот факт, что до сих пор Испания не признала «такое злодеяние, как Геноцид, совершенное против армян, и вместо этого хочет заключить такое соглашение».