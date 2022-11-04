Указом президента Арцаха Араика Арутюняна Рубен Варданян назначен государственным министром Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», другим указом президента Арцаха Артак Бегларян освобожден с должности государственного министра Арцаха.

Следующим указом главы страны внесено изменение в Указ Президента Республики Арцах «О координации деятельности министров государственным министром Республики Арцах», согласно которому государственный министр будет координировать деятельность следующих министров:

1) Министра здравоохранения;

2) Министра юстиции;

3) Министра иностранных дел;

4) Министра сельского хозяйства;

5) Министра образования, науки, культуры и спорта;

6) Министра социального развития и миграции;

7) Министра территориального управления и инфраструктур;

8) Министра градостроительства;

9) Министра финансов и экономики.

Другим указом президента внесены изменения и дополнения в Указ Президента Республики Арцах «Об установлении порядка организации деятельности Правительства Республики Арцах и других органов государственного управления», согласно которому на государственного министра возлагаются функции и по координации деятельности руководителей следующих органов государственного управления Республики Арцах:Руководителя Службы государственного контроля; Председателя Комитета кадастра и управления государственным имуществом; Председатель Комитета по материальному ущербу; Председателя Комитета государственных доходов; Председателя Правления государственных инспекций; Председателя водного комитета.