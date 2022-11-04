Впервые у нас в стране будет проведен Международный финансовый форум «Альтернативные инвестиции в Армении», который состоится 8-9 ноября в Best Western Plus Congress Hotel. В двухдневном мероприятии планируется участие более 150 представителей местного банковского сектора, бизнесменов, правительства и посольств. Однако ориентирован форум прежде всего на управляющих семейным капиталом и фонды альтернативных инвестиций (прямые частные инвестиции, венчурные инвестиции и другие инвестиционные компании).

«Во всем мире, особенно в развитых странах, привлечение альтернативных инвестиций является общепринятой практикой и характеризуется довольно хорошо отработанными моделями. Теперь мы хотим привести их в армянскую реальность», — отметила в беседе с нами Эмма Аракелян, директор-учредитель «Orion Worldwide Innovations», которая вместе с компанией «BDO Armenia» выступают организаторами предстоящего форума.

Сама компания «Orion Worldwide Innovations», основанная в 2017 году в США, имеет на сегодня офисы в Нью-Йорке и Ереване и сотрудничает с международными сетями компаний и инвесторов, действующих в разных странах мира. Себя она позиционирует как центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный набор услуг. Что касается компании «BDO Armenia», то она входит в число крупнейших международных аудиторских, налоговых и консалтинговых сетей в мире, охватывающих порядка 164 стран.

«Альтернативные инвестиции играют значительную роль в стимулировании экономического роста стран и способствуют притоку финансовых вложений. В основном они направлены на финансирование инноваций, повышение эффективности организаций и содействие формированию институциональной среды для управления инвестициями», пояснил партнер BDO, руководитель отдела консультационных услуг Александр Шагикян, добавив, что основная цель предстоящего форума — создание возможностей для роста альтернативных источников инвестиций в Армении

На самом деле, стимулирование инноваций и формирование благоприятных условий для ведения бизнеса являются важными факторами повышения экономического потенциала страны. Для Армении это особенно актуально в связи c необходимостью сохранения высоких темпов экономического роста, фиксируемых в последнее время. В этом смысле на первый план как раз и выходят мероприятия по развитию альтернативных механизмов инвестирования, которые способны обеспечить приток длинных денег в экономику.

«Дело в том, что в структуре активов развитых финансовых экосистем, помимо банковских кредитных продуктов, большую роль играют альтернативные инвестиции, через которые финансы направляются в стартапы, инновационные проекты, стимулирующие экономический рост. Так вот, одна из наших целей — создать новые возможности для экономики, развивая вышеупомянутые альтернативные источники финансирования, которыми могут быть как крупный частный капитал, так и корпоративные венчурные фонды, плюс семейные офисы (принадлежащие либо одной семье, либо сразу нескольким)», — изложила суть дела глава компании «Orion Worldwide Innovations».

Финансирование на ранних стадиях бизнеса

Иными словами, необходимость в привлечении альтернативных инвестиций возникла в связи с тем, что компании в процессе развития проходят несколько стадий, каждая из которых имеет свои особенности финансирования и соответственно риски инвестирования. При этом главной причиной, сдерживающей развитие стартапов, является нехватка финансирования на ранней стадии бизнеса, о чем свидетельствуют опросы предпринимателей. Ведь степень уязвимости компании к рискам зависит от того, на какой стадии своего развития она находится. Если на ранних стадиях, то риск считается высоким, а вот уже на более поздних стадиях можно говорить об умеренной степени риска. Исходя из этого отличаются также инструменты и источники финансирования компаний.

Привлечь традиционные механизмы финансирования, к примеру, долгосрочное банковское кредитование, начинающие компании практически не в состоянии, исходя из того, что они по большому счету не соответствуют требованиям кредиторов относительно финансового положения, сроков деятельности, наличия залогового обеспечения и пр. Поэтому стартапы зачастую слышат отказ в банках, мотивированный тем, что они не имеют возможности регулярно погашать задолженность. Как следствие, подавляющая часть кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, носят краткосрочный характер, не говоря уже о высокой стоимости ссуды.

Поэтому в мировой практике одним из основных источников привлечения капитала для компаний на ранних стадиях развития являются альтернативные инвестиции. В этом случае инвесторы идут на осознанный риск, предъявляя менее жесткие формальные требования к финансируемым компаниям, осознавая при этом высокую неопределенность будущего результата инвестирования. Расчет их на то, что за счет успешной реализации отдельных проектов, они смогут компенсировать минусовой результат по остальным проектам и обеспечить общую доходность портфеля альтернативных инвестиций. Кстати, по данным, опубликованным National Venture Capital Association (NVCA), из десяти проинвестированных компаний высокую прибыль венчурным инвесторам приносят только 1-2 компании. Оставшиеся компании либо не возвращают вложенные средства, либо приносят нулевую доходность.

Для активизации сети Digital Jugha

Что касается Армении, то, по словам нашей собеседницы, раньше она воспринималась среди венчурных инвесторов, семейных офисов и др. как страна с высоким уровнем риска в плане внедрения инновационных технологий, эффективных моделей госуправления и, соответственно, быстрого развития экономики. Однако сейчас этот стереотип можно изменить, заложив ростки будущего сотрудничества между армянскими предпринимателями и международными инвесторами, специализирующимися на альтернативном инвестировании. Тем более, как уверена Э.Аракелян, у нас уже есть довольно интересные и быстро развивающиеся компании во всех сегментах экономики — от сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности до строительства, ИТ-сектора и др.

По ее словам, в условиях усиливающейся конкуренции в связи с насыщением и глобализацией рынков, армянским предпринимателям нужно думать над тем, чтобы быстро и качественно развиваться, направляя в том числе часть своего дохода на корпоративный венчуринг. Поскольку на сегодня компаниям уже недостаточно производить качественные товары или услуги, им нужно искать новые ниши, разрабатывать инновации, создавать уникальные преимущества.

В этом смысле одна из главных целей форума будет состоять в том, чтобы выявить у нас успешные семейные компании, которые готовы вложить собственные средства для создания семейных офисов, а также найти предпринимателей, заинтересованных в создании корпоративного венчурного капитала. Весь этот процесс в «Orion Worldwide Innovations» намерены завершить к концу текущего года, назвав имена, скажем так, успешных компаний. Далее в течение полугода с ними будет вестись активная подготовительная работа с тем, чтобы уже в начале лета следующего года представить эти компании на другом, более масштабном международном форуме, который «Orion» планирует организовать в Нью-Йорке.

«Там уже будут присутствовать многочисленные американские и международные компании — семейные офисы и венчурные фонды. И наша задача показать, что уже проделано в Армении в этом направлении и тем самым создать пути взаимодействия между армянскими компаниями и международными инвесторами», — пояснила Э.Аракелян.

Помимо привлечения инвестиций для армянских стартапов, продолжила она, предстоящая конференция станет одним из важных мероприятий для активизации сети Digital Jugha («Цифровая Джуга»). Об официальном запуске этой всеармянской сети было объявлено летом этого года в ходе технологического саммита Orion Summit-2022. Новая сеть «Цифровая Джуга», по замыслу инициаторов проекта, должна стать своеобразным проявлением эволюции в мировом масштабе той мощной сети армянских купцов Новой Джуги с 300-летней историей, которая в свое время была важным торговым направлением от берегов Индийского океана до Средиземного моря. Однако на этот раз она будет опираться на инновации, объединив общеармянский технологический, финансовый, деловой, юридический и культурный потенциалы.