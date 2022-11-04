4 ноября в Ереване состоялось первое заседание армяно-киргизской межправительственной комиссии.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что на заседании были намечены первоочередные шаги, которые будут способствовать активизации отношений между двумя странами как в торгово-экономической, так и в других сферах. «У нас довольно много дел, некоторые вопросы уже хорошо проработаны. Мне кажется, что сотрудничество в направлении интенсивных садов и ТУМО можно будет реализовать в короткие сроки», — сказал он, добавив, что кыргызские партнеры посетили ТУМО и несколько интенсивных садов.

Министр отметил, что взаимоторговля Армении с Беларусью в ближайшее время преодолеет рубеж в 100 миллионов долларов, с Казахстаном не превышает 50 миллионов долларов, с Кыргызстаном — 5 миллионов долларов. «Наши экономические отношения с Россией очень важны, но есть большой потенциал и с другими странами ЕАЭС», — сказал он.

По словам министра, Армения пытается активизировать отношения и с другими странами ЕАЭС. «За восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил около 3 миллионов долларов. Думаю, к концу года он достигнет пяти миллионов, но потенциал в разы больше. Еще одна сфера, где есть сотрудничество, и мы должны продолжать это экспорт кормов для рыб из Армении в Кыргызстан», — сказал Ваан Керобян, подчеркнув, что Кыргызстан интересен для Армении с точки зрения гидроэнергетики и солнечной энергетики. «Нас интересуют сельскохозяйственные возможности Кыргызстана. Поскольку Китай является нашим вторым по величине торговым партнером и является соседом Кыргызстана, нас интересуют возможности Кыргызстана и по углублению торговли с Китаем», — добавил министр.

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Министр экономики и торговли Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев поблагодарил армянскую сторону за надлежащую организацию заседания и подчеркнул важность активизации торгово-экономических отношений между двумя странами. «Мы готовы использовать опыт наших армянских партнеров в области интенсивного садоводства. Мы также обсудили возможности проведения в ближайшее время бизнес форумов», — сказал он.

В завершение заседания министр экономики Армении Ваан Керобян и министр экономики и торговли Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев подписали протокол заседания.