В Ереване днем 4-го и с 5-9 ноября осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха 4-6 ноября существенно не изменится, днем 7 и 8 ноября понизится на 4-6 градусов.

В областях днем 4 ноября, 6 и 7 ноября в отдельных районах ожидаются слабые осадки. 8 и 9 ноября осадков не будет.

Ветер западный с порывами до 3-6 м/с, 5 и 6 ноября в некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.В Арцахе 4 и 5 ноября ожидается погода без осадков.