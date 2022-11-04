Согласно данным, опубликованным в январе-августе, уровень безработицы в Армении снизился на 14 %.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

«В Армении наблюдается снижение уровня безработицы. По данным за январь-август есть 14-процентное снижение безработицы», — сказал Мкртчян.

Что касается уровня нищеты, то данные за 2021 год будут опубликованы в конце 2022 года. В этом контексте Мкртчян подчеркнул, что страна находится в послевоенном периоде, и это продолжает сказываться. По словам министра, уровень нищеты в 2020 году был в пределах 27 %. Он подчеркнул, что после 2019 г. изменилась методика подсчета.