В Первопрестольном Святом Эчмиадзине под руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II 1-4 ноября состоялось собрание Высшего духовного совета.

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестола.

Совещание проходило под сопредседательством Армянского Патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна, заседаниями руководил делегат Первопрестола в Западной Европе, представитель Католикоса Всех Армян в Ватикане архиепископХажак Парсамян.

Доклад ВДС представил священник Первопрестола епископ Мушег Бабаян.

Участники с удовлетворением отметили, что работы по капитальному ремонту и благоустройству периметра Собора Святого Эчмиадзина подходят к завершающей стадии. В 2023 году был создан комитет по открытию Собора и организации церемоний благословения и связанных с ними духовных и культурных мероприятий.

Особо было обращено внимание на сложную ситуацию, создавшуюся в Армении и Арцахе в результате азербайджанской агрессии, на вопросы, связанные с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта, территориальной целостностью, суверенитетом, справедливым утверждением права Арцаха на самоуправление. обсуждались решимость, миссия Церкви в сложившейся ситуации, мирное урегулирование карабахского конфликта.

По итогам обсуждений Высший Духовный Совет выступил с заявлением.

Глава Управления социального обслуживания Первопрестола Маркос Мангасарян представил программы, реализуемые Святым Эчмиадзином для социальных нужд воинов, погибших в результате 44-дневной Арцахской войны и военных действий, развязанных Азербайджаном 13 сентября, а также семей, перемещенных из приграничных районов, раненые солдаты.

Он сообщил, что Первопрестол оказал денежную помощь семьям 195 солдат, погибших во время военных действий. В ближайшее время будет также оказана денежная помощь семьям пропавших без вести, взятых в плен и раненых. На указанный проект на первом этапе было выделено 600 000 долларов США. В рамках программы, согласно спискам, представленным епархиальными руководителями, семьям, переселенным из приграничных населенных пунктов, были предоставлены продуктовые пакеты.

Директор Христианского Образовательного Центра Закария Багумянпредставил новый проект стратегической концепции проповедническо-просветительской деятельностиПервопрестола.

Члены ВДС, отмечая важность популяризации духовно-образовательных программ и национально-духовных ценностей среди подрастающего поколения, высказали свои замечания относительно проекта, поручив доработать концепцию путем профессиональных дискуссий.

Высший Духовный Совет коснулся также вопроса подготовки священнослужителей и дальнейшей активизации деятельности духовных учебных заведений. В связи с этим было принято решение — по благословению Католикоса Всех Армян, создать отдельную комиссию для осуществления деятельности в направлении популяризации духовного призвания среди молодежи и обеспечения духовного воспитания в соответствии с требованиями времени.

В Высшем Духовном Совете также велись дискуссии о необходимости организации духовно-культурных мероприятий в рамках церковных праздников и дней поминовения святых, чтобы повысить их популярность и сделать поводом для всенародной консолидации. В этом направлении также были приняты соответствующие решения.

В ходе встречи также были обсуждены канонические, пастырские, епархиальные и административные вопросы Армянской Апостольской Святой Церкви.