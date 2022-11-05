5 ноября в воинской части N Министерства обороны Республики Армения торжественно отметили 30-летие формирования войск разведки ВС и профессиональный праздник разведчика.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Перед началом торжественного мероприятия министр обороны Армении Сурен Папикян и начальник штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдуард Асрян возложили цветы к мемориалу и хачкару в память о воинах, погибших в 44-й День войны и последующие боевые действия.

Приветствуя и поздравляя разведчиков, министр обороны Сурен Папикян высоко оценил роль и значение отрядов разведчиков на пути, прошедшем 30-летней армией.

Министр заверил, что в ближайшее время будут созданы все необходимые предпосылки и условия, что даст возможность повысить боевую и физическую подготовку военнослужащих, будут приобретены новые, современные средства разведки.

Глава оборонного ведомства также сообщил о запуске новой программы, в рамках которой военнослужащие спецподразделений первыми примут участие в процессе аттестации, в результате чего значительно возрастет их зарплата.

В завершение мероприятия группе военнослужащих подразделений специального назначения были вручены ведомственные медали, нагрудные знаки и ценные подарки. Министр вручил посмертные почести родственникам погибших военнослужащих.