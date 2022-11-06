Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 ноября занимает пост председателя правления партии «Гражданский договор».
Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сообщил в своем микроблоге Twitter.
«С сегодняшнего дня я вступаю в должность председателя правления партии «Гражданский договор». Это большая честь и большая ответственность. Благодарю всех делегатов 6-го съезда партии «Гражданский договор», всех членов вновь избранного Правления «, — отметил Никол Пашинян.
Այսօրվանից ստանձնում եմ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Վարչության նախագահի պաշտոնը։ Մեծ պատիվ է ու մեծ պատասխանատվություն։ Շնորհակալ եմ ՔՊ 6-րդ համաժողովի բոլոր պատվիրակներին, նորընտիր Վարչության բոլոր անդամներին։— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) November 6, 2022