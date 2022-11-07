Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook выразил благодарность армянскому гимнасту Артуру Давтяну за его победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Он коснулся того, что на чемпионате мира по спортивной гимнастике впервые прозвучал гимн Республики Армения. «Спасибо чемпиону мира по опорным прыжкам в гимнастике, гимнасту Артуру Давтяну», — написал премьер-министр.Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, 6 ноября в финале чемпионата мира по гимнастике, проходящем в Ливерпуле, в виде: опорные прыжки завоевал золотую медаль. Артур Давтян, набрав 15 000 очков, стал чемпионом мира.