В лечении детей Арцаха с сахарным диабетом (1 тип) будут использоваться системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) Guardian™ Connect, что позволит полностью контролировать состояние здоровья пациентов и повысить качество их жизни.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Фондом IDeA, Министерство здравоохранения Арцаха приобрело эти системы посредством Фонда «Чтобы жить» при финансовом содействии Рубена Варданяна, недавно вступившего на пост государственного министра Республики Арцах.

Специалисты Фонда «Победим диабет вместе» и компании «Медтроник», производящей эти системы, 5 ноября в Горисе, представили арцахским врачам руководство по использованию систем.

«Эти системы контроля уровня глюкозы используются во всем мире, но в Армении и Арцахе пока не получили широкого распространения. Системы очень качественные и высококлассные, их показатели очень точны, что дает возможность полного контроля. Использование этой системы крайне важно для больных сахарным диабетом 1 типа, и мы очень рады, что Министерство здравоохранения Арцаха уже имеет эти аппарат», — отметила Хандут Ованнисян, руководитель Фонда «Победим диабет вместе».

Шогер Григорян, эндокринолог степанакертской детской больницы «Аревик», убеждена, что использование этих систем значительно повысит эффективность лечения.

«По первому впечатлению, аппараты очень хороши, но, конечно, надо поработать, чтобы увидеть дальнейшие развития. Думаю, они будут очень полезны нашим детям».Фонд «Победим диабет вместе» в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Арцаха реализует программу «Контролируй диабет, живи полной жизнью», в рамках которой пациенты с диабетом 1 типа в возрасте до 28 лет получают аналоговый инсулин.