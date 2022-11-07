Мэр Еревана Грачья Саркисян не думает, что строительство новой станции метро начнется в 2023 году.

Как сообщает Арменпресс, на брифинге с журналистами в парламенте мэр сказал, что процесс продолжается, уже выделены соответствующие финансовые средства на проектные работы, после чего начнутся строительные работы.

«Работы по строительству новой станции метро находятся в стадии проектирования. Эти работы будут закончены в июне-июле следующего года, после чего должен быть объявлен тендер на строительство новой станции метро», — сказал он.

В ходе брифинга Грачья Саркисян отметил, что есть решение, согласно которому Тигран Авинян будет кандидатом на пост мэра Еревана.

«Мы двигаемся вперед в логике этого решения. Я всегда говорил, что за время моей работы есть проекты, которые я хочу, чтобы они были продолжены и не останавливались. В любом случае, эстафету всегда нужно передавать», — сказал он.

На вопрос, останется ли Грачья Саркисян работать в мэрии после выборов, он ответил, что так не думает.

«Я еще не определился с тем, что буду делать», — пояснил он.