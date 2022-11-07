На полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречу с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что Ирак является надежным партнером Армении в регионе, и наша страна придает большое значение углублению многоотраслевого сотрудничества с этой страной.

Президент Ирака подчеркнул, что проживающие в Ираке армяне пользуются поддержкой иракских властей, и они высоко ценят тесные армяно-иракские отношения. По его словам, в последние годы в двустороннем товарообороте наблюдается положительная динамика, что является признаком серьезного двустороннего экономического потенциала, и необходимо приложить усилия для его реализации.

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул, что у Армении прекрасные отношения с подавляющим большинством исламских, в том числе с арабскими странами. В этом контексте президент Хачатурян выразил обеспокоенность недавним выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите Лиги арабских государств, в котором он спекулировал религиозным фактором в своих обвинениях в адрес Армении, придавая религиозный оттенок нагорно-карабахскому конфликту, тем самым пытаясь настроить исламские, в данном случае арабские страны, против Армении. Президент Хачатурян однозначно подчеркнул, что у карабахского конфликта нет и быть не может религиозных факторов, потому что армяне Нагорного Карабаха борются за свое право жить и творить в безопасности на своей Родине.

Достигнута двусторонняя договоренность о продолжении взаимных контактов, направленных на развитие экономических отношений и активизацию взаимодействия в различных сферах.