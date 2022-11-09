Свыше 40 бизнесменов из Еревана направились в минувшую субботу в Гюмри для участия в торжественной церемонии открытия очередного офиса «Манташянц». Уже там к ним присоединились порядка 80 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность непосредственно в Гюмри.

На сегодня Союз «Манташянц» по праву считается самым большим армянским предпринимательским сообществом, в котором насчитывается более 250 бизнесменов армянского происхождения в Ереване, Лос-Анджелесе, Москве, Краснодаре и Дубае. Из них на долю армянских резидентов приходится порядка 190 хозсубъектов. В основном это представители среднего и крупного бизнеса Армении, поскольку минимальный порог для членства в Союзе установлен в размере 150 млн драмов ежегодного оборота компании. Плюс, членами Союза могут стать представители топ-менеджмента компаний, под руководством которых более 50-ти сотрудников.

Понятно, что чем больше бизнес-сообщество, тем легче ему решать те или иные задачи. Поэтому, как отметил в беседе с нами председатель Союза предпринимателей «Манташянц» Ваграм Миракян, целью возглавляемого им Союза является расширение и охват до 2025 года более 50 офисов по всем миру с участием порядка четырех тысяч предпринимателей.

Что касается нового представительства в Гюмри, то отличительной чертой его стало то, что он стал первым офисом Союза «Манташянц» в регионах Армении. Ведь до этого акцент в основном делался на развитые города за пределами нашей страны, где активно представлено армянское бизнес-сообщество. Теперь же в планах расширить до конца этого года сеть и открыть филиалы в Капане Сюникской области и в Арцахе — в Степанакерте.

«Помимо Еревана, Гюмри стал первым нашим филиалом в Армении. И — да, мы хотим до конца года открыть еще офисы. Причем, не только в Армении. Глобальная мечта Союза предпринимателей «Манташянц» в том, чтобы армянский бизнесмен во всем мире был уверен, что он может стать гораздо более сильным и эффективным, поскольку есть большая сеть, в рамках которой он может работать, развиваться и усиливать свои позиции. Открыв офис в Гюмри, мы еще на один шаг приблизились к нашей цели», — вкратце изложил подходы Союза предпринимателей «Манташянц» наш собеседник.

Гюмрийцы более ответственны и преданы своему делу

Тот факт, что самый большой предпринимательский союз в Армении расширяется с охватом регионов Армении, очень воодушевляет. Ведь у нас на протяжении многих лет была принята практика переноса бизнесов в столицу, где предпринимателям гораздо легче вести свои дела с учетом наличия соответствующих инфраструктур, рабочей силы и пр. В итоге, области Армении серьезно отставали, что не могло не сказываться на их экономических показателях. Но, как выясняется, тот же Гюмри теперь стал довольно привлекательным городом как для ведения бизнеса, так и комфортного проживания, о чем рассказал член Союза предпринимателей «Манташянц», глава компаний «Ресал Софт» и «Премиум Газ» Артак Геворкян.

«Когда в 2009 году мы только начали свою бизнес деятельность в Гюмри, найти высококвалифицированных сотрудников, даже пригласив их извне за высокую оплату, было сложно. Дело в том, что в те годы Гюмри был малопривлекательным городом в плане наличия инфраструктур, необходимых для проведения досуга. Почти не было кафе, мало ресторанов, культурная жизнь не была активно развита. Сейчас все это серьезно развито, хотя потенциал Гюмри пока не до конца раскрыт. Но город идет в этом направлении и становится все более комфортным. Что касается ведения бизнеса, то Гюмри имеет ряд преимуществ, особенно в плане рынка труда. Не хотелось бы отделять гюмрийцев от тех же ереванцев или, скажем, ванадзорцев (в обоих городах мы также осуществляем свою бизнес деятельность), но факт остается фактом — гюмрийцы гораздо более ответственно относятся к своей работе, они более преданы своему делу и работают с большой отдачей. Еще один плюс Гюмри в том, что арендные платы здесь — как за жилье, так и бизнес помещения, — намного ниже столичных, благодаря чему бизнес может производить товары и предоставлять услуги по более низкой себестоимости», — детально обрисовал ситуацию предприниматель.

В свою очередь, другой предприниматель из Гюмри, тоже член Союза «Мантащянц», руководитель компании «Брейн Форс» Гурген Гарибян добавил, что человеческие взаимоотношения в Гюмри строятся на совершенно ином качественном уровне. По его словам, зачастую работники компании, которые свой опыт и профессиональные навыки приобрели именно в этой компании, могут на каком-то этапе получить более выгодное деловое предложение, но отказаться от него. Только лишь по причине того, что они чувствуют ответственность в отношении своего нынешнего работодателя, который им помог в свое время состояться профессионально, потратив серьезные средства в том числе на их обучение. Одним словом, гюмрийцы никогда не предадут свою компанию, в чем уверяют все те предприниматели, которые не понаслышке знают, что такое вести бизнес в Гюмри.

На расстоянии вытянутой руки

Кстати, за последний месяц «Манташянц» открыл еще одно свое представительство. Дело в том, что в конце октября этого года Союз организовал для своих участников (делегация из Армении состояла из 60-ти предпринимателей) недельный бизнес тур в один из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай, где они провели множество встреч с местными бизнесменами.

«В рамках нашего бизнес тура в ОАЭ мы в течение недели попытались изучить эту страну, познакомились с местными предпринимателями, заключили договора и осуществили визиты в разные компании. На самом деле, Дубай является очень важной точкой для нашего предпринимательского сообщества, поскольку он выступает в качестве финансового центра огромного региона», — рассказал председатель Союза предпринимателей «Манташянц», добавив, что более двух десятков местных бизнесменов армянского происхождения также изъявили желание присоединиться в Союзу «Манташянц».

Именно поэтому очередной офис Союза открылся недавно как раз в Дубае, интерес к которому среди армянских бизнесменов растет с каждым днем. По словам нашего собеседника, в целом вся суть деятельности Союза сводится к тому, чтобы армянский предприниматель в любой точке мира сумел бы, образно выражаясь, на расстоянии вытянутой руки решить любой вопрос, связанный с его деятельностью.

«Это наша идеология, которую шаг за шагом претворяем в жизнь. Ведь, если глобально посмотреть на вопрос, то можно сказать, что примерно 30% армян живут в Армении, остальные за рубежом. Но при этом у нас практически нет глобальных бизнес и экономических организаций. Это очень большой пробел, потому что за рубежом имеем колоссальный в сравнении с масштабами местной экономики ресурс. К примеру, есть предприниматели с армянскими корнями, состояние которых оценивается в половину ВВП Армении. И этот ресурс армянский мир не использует в том числе из-за организационных проблем», — полагает наш собеседник.

По принципу «одного окна»

На наш вопрос, в чем же конкретно миссия зарубежных офисов, он пояснил, что основная идея как раз и сводится к тому, чтобы объединить бизнесменов с армянскими корнями во всем мире для более продуктивной совместной работы. К примеру, дать возможность предпринимателям Армении по принципу «одного окна» связаться с московскими бизнесменами армянского происхождения для налаживания разного рода связей, дистрибуции, совместной работы и т.д. То же самое относится к нашим соотечественникам из Лос-Анджелеса, Краснодара, Дубая, а теперь и Гюмри.

«Представьте себе ситуацию, когда один из наших членов в Ереване хочет выйти на российский рынок, а у нас, скажем, 200 членов в Москве. Так вот, участник нашего Союза в Ереване просто пишет о своем намерении в соответствующем чате и за десять минут находит партнеров, которые организуют весь процесс. Или же один из членов Союза уже из Москвы хочет осуществить инвестиции в Армении. Опять-таки он может написать об этом в чате и получить содействие по всем интересующим его вопросам. По той же схеме бизнесмен из Краснодара может рассчитывать на поддержку для выхода на рынок США, ОАЭ и др. стран», — заключил В.Миракян.