В связи с 100-летием выдающегося дирижера Огана Дуряна, 4 ноября на площади Свободы у Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна был установлен памятник Маэстро.

На церемонии открытия памятника присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян, президент Армении Ваагн Хачатурян, министры, другие высокопоставленные чиновники и деятели культуры.

Никол Пашинян признался, что был поражен, когда увидел фотографию памятника. «Для меня Оган Дурьян был именно таким. Он не выглядел таким на сцене. Я помню документальный фильм Стаса Намина об Огане Дуряне, в котором Дурян на репетиции одет в рубашку с короткими рукавами. Меня поразили его руки, эти мускулистые, внушительные руки. Дурян во фраке не был заметным и до конца понятным. Оган Дурян — это непостижимое, но в то же время завораживающее движение этих рук», — отметил Пашинян и поздравил автора идеи и тех, кто ее реализовал.

Автор идеи Ваан Вардапетян открытие памятника назвал: «Третьим возвращением Огана Дурьяна». «1957 год: возвращение в Советскую Армению, 1991 год: возвращение в независимую Республику Армения и сегодня, 4 ноября 2022 года, третье или возвращение навсегда. Известный дирижер, великий гражданин и интеллигент Оган Дурян, по его же собственному описанию, самый свободный и независимый гражданин Армении, навсегда возвращен народной властью на площадь Свободы, на территорию, прилегающую к Оперному театру им. А.Спендиаряна», — отметил Ваан Вардапетян и подчеркнул, что выбор места символичен.

Вдова Огана Дуряна выразила благодарность инициаторам и сторонникам идеи и ее реализации. Она пожелала мира стране, мудрости народу и достижений в области культуры и в других областях.

Скульптор Гетик Багдасарян назвал Огана Дуряна одним из столпов нашего народа, великим мастером культуры. «Мы не зря называем его Маэстро. Мало кого можно так называть. Я хотел представить музыку, ритм и суть Дуряна путем показа его голове, рук и стеклянных столбов. Именно так я представляю Дуряна. Не хочу показаться нескромным, но я думаю, что это получилось. Было важно, чтобы Оган Дурян не выглядел ни большим, ни маленьким рядом с Туманяном и Спендиаряном», — отметил скульптор и поблагодарил своих сторонников.

Авторы птоекта: скульптор Гетик Багдасарян, архитектор Саак Сафарян, автор стеклянного пьедестала Арсен Петросян.