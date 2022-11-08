В Ереване проходит двухдневная международная конференция «Альтернативные инвестиции в Армении», в которой участвуют более 150 представителей из Армении, США, Великобритании и Кюрасао.

Как сообщает «Арменпресс», основная цель конференции — создание возможностей для роста альтернативных источников инвестиций в Армении. В то же время конференция является одним из важных мероприятий для активизации сети Digital Jugha, в дополнение к привлечению инвестиций для армянских стартапов.

Венчурные и корпоративные венчурные фонды являются источником финансирования, обеспечивающим инвестиции в стартапы, инновационные проекты, стимулирующие экономический рост. В повестку мероприятия включены важные отраслевые темы: мировые тенденции рынка прямых инвестиций, частные инвестиции как альтернативные активы для вложения «умных денег».

Во время работы двухдневной конференции будет действовать группа BDO Armenia. Специалисты группы предоставят компаниям консультации по налоговой и юридической темам.

«Альтернативные источники инвестиций будут стимулировать приток денег в экономику Армении, поддерживая инновационные идеи, повышая эффективность и создавая возможности для институционального управления капиталом», — сказала Эмма Аракелян, директор-основатель Orion Worldwide Innovations.

Конференция собрала на одной общей площадке инвесторов, представителей венчурных компаний, семейных офисов, финансовых структур, частных компаний, правительств и посольств.

«Финансовый рынок Армении сегодня состоит из около 10,3 млрд долларов кредитных вложений, 3,6 млрд долларов государственных облигаций, 1,1 млрд долларов корпоративных облигаций, 670 млн долларов выпущенных акций. Средства, размещенные в экономике фондами частного капитала меньше 200 миллионов долларов. В странах с развитой финансовой экосистемой фонды прямых инвестиций имеют объемы, сравнимые с банковским кредитованием и капитализацией фондового рынка. Одна из целей этой конференции заключается в содействии скорейшему росту альтернативных инвестиций, что, в конечном счете, будет способствовать экономическому росту и созданию общественного блага», — сказал Александр Шагикян, партнер BDO, руководитель отдела консалтинговых услуг.

Министр экономики Армении Ваан Керобян, подчеркнув важность конференции, отметил, что министерство и правительство преследуют цель развивать альтернативные источники финансирования экономики. По его словам, результаты совместного исследования, проведенного с офисом главного уполномоченного по делам диаспоры, показали, что 74 % армян диаспоры готовы инвестировать в Армению. Люди ищут возможности и для частных инвестиций.

«В Армении есть большие возможности для привлечения частных инвестиций. Цель нашего правительства — изменить структуру экономики и перейти от модели роста, основанной на потреблении, к модели, основанной на инвестициях, увеличив объем общих инвестиций до 25 % ВВП, объем прямых иностранных инвестиций до 6 % ВВП и так далее. Уверяю вас, что созданы все предпосылки для того, чтобы частные инвестиционные фонды в Армении могли осуществлять успешную деятельность. Правительство всячески будет поддерживать становление и успехи этих фондов», — заключил Керобян.

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Конференция организована в сотрудничестве Orion Worldwide Innovations и BDO Armenia.