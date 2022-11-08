ТурСтат представил рейтинг самых популярных и привлекательных у туристов государств СНГ для зимнего туризма и отдыха.

Рейтинг стран СНГ составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.

По данным ТурСтат, в первую пятерку стран СНГ для зимнего отдыха у туристов входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения. В Армении зимой туристов привлекают столица Ереван и горнолыжный курорт Цахкадзор.

В Казахстане туристы стремятся в столицу Астану и город Алматы, на курорт Шымбулак в горах Алматы, а также на курорт Бурабай.

В Узбекистане туристы посещают столицу Ташкент и города Шелкового пути Бухара и Самарканд, а также горнолыжный курорт Чимган.

В Кыргызстане зимой туристов привлекают столица Бишкек и горнолыжный курорт Каракол, а также озеро Иссык-Куль.